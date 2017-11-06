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شاهد: ريال مدريد يكتسح لاس بالماس بثلاثية

5/11/2017

استعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات بالفوز على ضيفه لاس بالماس، بثلاثية دون رد (الأحد) بملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل للريال كاسيميرو وماركو أسينسيو وإيسكو في الدقائق 41 و56 و74.

وبذلك يرتفع رصيده إلى 23 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على جاره أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

ووصل الفريق الملكي إلى مرمى منافسه في وقت مبكر، وهدد ناتشو ومارسيلو، المرمى بأكثر من تسديدة، قبل أن يتابع كاسيميرو ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى، ليكسر صمود الضيوف طوال 41 دقيقة.

أما لاس بالماس فكان بلا تواجد أو خطورة حقيقية على المرمى بسبب البطء الشديد للثلاثي فيتولو وجوناثان كاليري وفيسنتي جوميز، في بناء الهجمة المرتدة.

ومع بداية الشوط الثاني سدد توني كروس ورونالدو أكثر من كرة، قبل أن يتابع أسينسيو كرة مرتدة من ركلة ركنية بتسديدة صاروخية في المقص الأيمن.

وعاند الحظ كريستيانو رونالدو، في هز الشباك أكثر من مرة، ليتحول إلى دور صانع الألعاب، حيث مرر الكرة إلى إيسكو ليسجل الهدف الثالث.

أما لاس بالماس فاستسلم تمامًا للخسارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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