شاهد: تشيلسي يتخطى مانشستر يونايتد بهدف ألفارو موراتا

منح هدف بضربة رأس من ألفارو موراتا في الشوط الثاني الفوز لتشيلسي على مانشستر يونايتد في مباراة ممتعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأحد).

وصنعت ضربة الرأس المذهلة من موراتا في الدقيقة 55 الفارق في رحلة محبطة أخرى ليونايتد إلى لندن حيث خسر ست من بين آخر سبع مباريات له في العاصمة الإنجليزية.

وضغط يونايتد من أجل إدراك التعادل فأشرك مورينيو كل الحلول الهجومية، لكنه فشل في تهديد مرمى تيبو كورتوا حارس تشيلسي وسدد مرتين فقط على المرمى طيلة المباراة.

وبقي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة وأحيا الفوز آماله في الدفاع عن لقبه.

ويبتعد فريق المدرب أنطونيو كونتي بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير ويونايتد صاحب المركز الثاني الذي يتأخر بثماني نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

والفارق في الصدارة هو الأكبر بعد 11 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز.

وبدأ يونايتد بشكل جيد لكن تشيلسي كان أول من وضع الكرة داخل الشباك لكن الحكم انطوني تايلور ألغى الهدف واحتسب خطأ ضد موراتا بعد تدخل على المدافع فيل جونز.

وبعد شوط أول ممتع شهد 15 تسديدة على المرمى كانت بداية الشوط الثاني متواضعة لكن بعد لحظات من إهدار ايدن هازارد فرصة خطيرة قفز موراتا ليسجل هدف الفوز.

وأرسل سيزار ازبليكويتا تمريرة عرضية متقنة إلى موراتا الذي منحه دفاع يونايتد مساحة كبيرة ليحول المهاجم الإسباني الكرة بضربة رأس داخل مرمى دي خيا.

وكان يمكن أن يضاعف باكايوكو من تقدم تشيلسي قبل 15 دقيقة على النهاية لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى.

وقدم يونايتد أفضل فترة له في الدقائق الأخيرة إذ سدد ماركوس راشفورد كرة في القائم وأنقذ كورتوا فرصة من مروان فيلايني.

لكن تشيلسي حافظ على الفوز الذي يعني أن مورينيو فشل في الفوز على أي من الستة الكبار خارج ملعبه في 11 مباراة وهي سلسلة بدأت قبل نحو ثلاثة أعوام.