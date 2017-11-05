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رياضة

مدرب الأهلي المصري يهاجم حكم نهائي أبطال إفريقيا

5/11/2017

شن حسام البدري المدير الفني للأهلي المصري هجومًا على الحكم الغامبي بكاري جاساما الذي أدار المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، معتبره السبب الرئيسي في فشل فريقه في التتويج.

وفي مؤتمر صحفي، مساء السبت، قال البدري "الحكم يتحمل مسؤولية هزيمة فريقي فلم يحتسب ركلتي جزاء للأهلي، كما أن الهدف الذي سجله الوداد البيضاوي لم يكن صحيحًا".

وأضاف أن الفريق الأفضل لم يحقق الانتصار، فقد كان الأهلي هو المسيطر على مجريات المباراة منذ بدايتها إلى نهايتها.

ورفض البدري على إثرها استكمال المؤتمر الصحفي بعدما رأى أحد الصحفيين المغاربة أن أداء الأهلي لم يكن جيدًا.

ولم يتمكن الأهلي المصري من التتويج باللقب الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه بعدما خسر من الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف دون رد في إياب المباراة النهائية حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبذلك، انتزع الوداد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب دام 25 عامًا، ويتأهل على إثرها إلى مونديال الأندية التي ستقام بالإمارات الشهر المقبل.

المصدر : الأناضول
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