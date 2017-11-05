صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لتخطي وست هام برباعية

حقق ليفربول فوزا كبير 4-1 على وست هام يونايتد باستاد لندن السبت ليعود للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويترك منافسه اللندني فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وللمباراة الثانية على التوالي على أرضه، يتعرض وست هام لصيحات استهجان بعد أن انهارت الثقة الهشة للفريق في مواجهة خط الهجوم السريع لليفربول.

وأحرز المصري محمد صلاح هدفين للضيوف ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى سبعة أهداف بينما أكمل جويل ماتيب واليكس أوكسليد-تشامبرلين الرباعية للضيوف.

وسجل مانويل لانتسيني هدف حفظ ماء الوجه لوست هام الذي بدا في حالة يرثى لها.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تعزز أداء فريقه بعودة ساديو ماني عقب شهر من الابتعاد "الهجمات المرتدة التي نفذناها كانت مثالية. قدمنا أداء رائعا".

وأضاف "النتيجة تبدو جيدة. غيرنا من نهجنا. تشكيلتنا كانت تقوم على الهجمات المرتدة إضافة لاستغلال سرعتنا في العمق".

وبفضل فوزه الثاني على التوالي في الدوري رفع ليفربول رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع تشيلسي حامل اللقب وأرسنال قبل أن يلعب الفريقان الأحد. ويملك بيرنلي أيضا 19 نقطة.