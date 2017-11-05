البث الحي
رياضة

صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول لتخطي وست هام برباعية

محمد صلاح أحرز هدفين في المباراة
محمد صلاح أحرز هدفين في المباراة
4/11/2017

حقق ليفربول فوزا كبير 4-1 على وست هام يونايتد باستاد لندن السبت ليعود للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويترك منافسه اللندني فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وللمباراة الثانية على التوالي على أرضه، يتعرض وست هام لصيحات استهجان بعد أن انهارت الثقة الهشة للفريق في مواجهة خط الهجوم السريع لليفربول.

وأحرز المصري محمد صلاح هدفين للضيوف ليرفع رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى سبعة أهداف بينما أكمل جويل ماتيب واليكس أوكسليد-تشامبرلين الرباعية للضيوف.

وسجل مانويل لانتسيني هدف حفظ ماء الوجه لوست هام الذي بدا في حالة يرثى لها.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي تعزز أداء فريقه بعودة ساديو ماني عقب شهر من الابتعاد "الهجمات المرتدة التي نفذناها كانت مثالية. قدمنا أداء رائعا".

 وأضاف "النتيجة تبدو جيدة. غيرنا من نهجنا. تشكيلتنا كانت تقوم على الهجمات المرتدة إضافة لاستغلال سرعتنا في العمق".

وبفضل فوزه الثاني على التوالي في الدوري رفع ليفربول رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع تشيلسي حامل اللقب وأرسنال قبل أن يلعب الفريقان الأحد. ويملك بيرنلي أيضا 19 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)