شاهد: مانشستر سيتي يحلّق في الصدارة بثلاثية في أرسنال

مدد مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته القياسية إلى 15 مباراة في كل البطولات بعد تغلبه 3-1 على أرسنال (الأحد) ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتقدم سيتي بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه قبل لقاء مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني أمام مضيفه تشيلسي.

وظل أرسنال متراجعا بفارق 12 نقطة خلف المتصدر.

ولم يفقد سيتي، الذي لم يخسر هذا الموسم أي نقاط منذ التعادل على أرضه أمام إيفرتون في أول مباراة له على أرضه هذا الموسم، في منتصف أغسطس آب الماضي، وفاز الفريق الآن بتسع مباريات متتالية في الدوري.

وبدا أرسين فينجر مدرب أرسنال غاضبا من احتساب ركلة جزاء ضد فريقه في الدقيقة 50 كما اعتبر، وله ما يبرره في ذلك، أن ديفيد سيلفا كان متسللا عندما هيأ الكرة لغابريل جيسوس الذي سجل الهدف الثالث لسيتي.

وانتزع سيتي التقدم في الدقيقة 19 بتسديدة منخفضة من البلجيكي كيفن دي بروين بعد أن تصدى بيتر شيك لتسديدته الأولى.

وضاعف سيتي من تقدمه بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني عندما نفذ هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو ركلة جزاء بعد تدخل من ناتشو مونريال ضد رحيم سترلينغ.

ولم يحقق أرسنال الكثير من مشاركة اليكسيس سانشيز في الهجوم ومن خلفه مسعود أوزيل قبل أن يدفع بالمهاجم ألكسندر لاكازيت المنضم في صفقة تبلغ قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) في الدقيقة 56 لينجح المهاجم الفرنسي في تقليص الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأ رامسي له الكرة.

لكن سيتي أعاد الفارق إلى هدفين عندما استلم ديفيد سيلفا، الذي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه كان في موقف تسلل، تمريرة من فرناندينيو وحولها إلى البديل غابرييل جيسوس ليضعها داخل المرمى من مدى قريب.