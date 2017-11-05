شاهد: سان جيرمان يدك شباك أنجيه بخماسية ويحافظ على الصدارة

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة نتائجه الإيجابية وحافظ على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على أنجيه بخماسية نظيفة في الجولة الثانية عشر للمسابقة.

سجل أهداف باريس سان جيرمان ، كلا من كيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و84 وإدينسون كافاني (هدفين) في الدقيقتين 30 و60، وجوليان دراكسلر في الدقيقة 14.

ودخل كافاني نادي المئة ورفع حصيلته من الأهداف خلال مشواره في الدوري الفرنسي إلى 101 هدف.

وحقق سان جيرمان فوزه العاشر هذا الموسم مقابل تعادلين ودون هزيمة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 32 نقطة، في المقابل تجمد رصيد انجيه عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.