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شاهد: الوداد المغربي يحرز لقب أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري

4/11/2017

أحرز الوداد المغربي لقب دوري أبطال أفريقيا بفوزه بهدف نظيف على ضيفه الأهلي المصري في إياب نهائي البطولة مساء السبت.

وسجل هدف المباراة الوحيد وليد الكارتي في الدقيقة التاسعة والستين.

وحل الأهلي ضيفا على الوداد في ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في الإسكندرية السبت 28 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان الأهلي يحتاج لإحراز البطولة الفوز بأي نتيجة على الوداد أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 لضمان التتويج باللقب الإفريقي بعد انتهاء مباراة الذهاب في الإسكندرية السبت الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وهذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها الوداد المغربي لقب البطولة فيما سبق أن أحرز الأهلي المصري اللقب 8 مرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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