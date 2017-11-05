الوداد المغربي.. صائد الألقاب المحلية والفقير قاريًا

نجح فريق الوداد الرياضي المغربي في كتابة اسمه في سجلات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب دام 25 عامًا.

وتأهل الوداد أمس إلى مونديال الأندية التي ستقام بالإمارات للمرة الأولى في التاريخ بعد فوزه على الأهلي المصري.

ويعد فريق الوداد من الأندية الجماهيرية في مدينة الدار البيضاء المغربية والغريم التقليدي للرجاء البيضاوي.

نادي الوداد تأسس عام 1937 ويلقب بـ "وداد الأمة" حيث نجح منذ تأسيسه حتى الآن في تحقيق العديد من البطولات والألقاب.

فقد تمكن من التتويج بلقب الدوري المغربي (19 مرة)، فيما توّج بلقب كأس العرش المغربي تسع مرات.

وعلى الصعيد الخارجي، نجح الوداد البيضاوي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين الأولى عام 1992 والأخيرة مساء السبت بعد الفوز على الأهلي المصري في المباراة النهائية للبطولة، بينما جاء وصيفًا مرة واحدة عام 2011.

ونجح الوداد البيضاوي في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) مرة واحدة عام 2002، إضافة إلى بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري والكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة لكل منهما.

ويعتبر الوداد الرياضي من بين الأندية المغربية الأكثر تتويجًا بالدوري والكأس المغربيين، كما يعتبر أحد أعمدة كرة القدم في المغرب إضافة إلى غريمه التقليدي في المدينة نادي الرجاء وخصمه العنيد نادي الجيش الملكي.