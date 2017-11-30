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شاهد: صلاح يحرز هدفين من ثلاثية ليفربول أمام ستوك سيتي

29/11/2017

اكتسح ليفربول مضيفه ستوك سيتي بثلاثة أهداف نظيفة الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

بدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول اللقاء معتمدًا على السنغالي ساديو ماني، وبدون الاستعانة بالمصري محمد صلاح.

وتمكن الضيوف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17 عن طريق ساديو ماني، ليخرج على إثرها ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استعان كلوب لتنشيط هجومه فدفع بصلاح الذي كان مصدر إزعاج وخطورة على مرمى المنافس.

وتمكن النجم المصري من تسجيل الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 77 و83.

وواصل صلاح تربعه على قمة ترتيب هدافي الموسم الحالي بعدما وصل رصيده من الأهداف إلى 12 هدفًا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 13 نقطة في المركز السادس عشر. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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