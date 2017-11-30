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بطل العالم للملاكمة مانويل شار يعترف بكذبه بشأن جنسيته

مانويل شار
مانويل شار
30/11/2017

اعترف الملاكم "مانويل شار" المتوج قبل أيام بطلا للعالم في الوزن الثقيل (تصنيف الجمعية العالمية) أنه لا يحمل الجنسية الألمانية، في حين حيت ألمانيا أول بطل لها منذ 85 عاما.

وقال شار، المولود في لبنان من أب سوري، في حديث نشرته صحيفة "اكسبرس" الإقليمية الصادرة في كولن (غرب ألمانيا)، "أريد الاعتذار للشعب الألماني لأني ادعيت أن السلطات وضعت بتصرفي جواز سفر ألمانيا".

وقال "اعتمدت في السنتين الأخيرتين على عمل وتصريحات المحامين الذين تولوا متابعة إجراءات" الحصول على الجنسية.

وقدم مانويل شار (33 عاما) إلى المانيا في الخامسة من عمره مع والدته وخمسة أشقاء وشقيقات.

وقال في بيان إنه يريد الحصول على الجنسية الألمانية حتى مارس/ آذار  المقبل، وأضاف "آمل أن أستطيع الدفاع عن لقبي بطلا للعالم في الوزن الثقيل كمواطن ألماني"، في إشارة إلى المباراة ضد الملاكم البورتوريكي فريس اوكيندو (44 عاما) المقررة أواخر الشهر نفسه.

وأوضح "هذه المرة، سأتولى بنفسي إجراءات الحصول على الجنسية ولن أدع الأمر لأناس آخرين".

وتوج مانويل شار بطلا السبت الماضي بفوزه على الروسي الكسندر اوستينوف في اوبرهالوزن (غرب) في الجولة الثامنة بإجماع القضاة الثلاثة.

وحيت ألمانيا فوز شار باللقب كأول بطل ألماني منذ إنجاز أسطورة الرياضة ماكس شميلينغ قبل 85 عاما.

وأهدى شار الذي نجا من الموت في 2015 عندما أطلق النار عليه من مسافة قريبة في مطعم للمشاوي، اللقب إلى المانيا التي منحته الفرصة، مؤكدا أن (اللقب) "هدية" منه للشعب الألماني.

لكن سرعان ما طفت إلى السطح شكوك حول جنسية البطل الجديد الذي استهوى تاريخه المتهور وسائل الإعلام، رغم محاولته توجيه البوصلة في اتجاه مغاير من خلال الإعلان عن أن السلطات وضعت بتصرفه جواز سفر ألمانيا.              

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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