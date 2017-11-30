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إجراء قرعة مونديال روسيا الجمعة بحضور بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
30/11/2017

من المقرر أن يحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حفل قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامته  في  العاصمة الروسية موسكو الجمعة، حسبما أعلن الكرملين اليوم  الخميس.

ومن المتوقع حضور 1300 ضيف مراسم القرعة، للتعرف على هوية المجموعات الثماني بالدور الأول للبطولة، التي ستقام مبارياتها في 11 مدينة روسية الصيف المقبل.

وأعلن المكتب الصحفي بالكرملين ،في بيان اليوم الخميس، أنه قبل إجراء القرعة، سيقوم بوتين بالترحيب بأساطير كرة القدم المشاركين في القرعة، الذين سيكون من بينهم الروسي نيكيتا سيمونيان والأرجنتيني دييغو 

مارادونا والبرازيلي كافو والإيطالي فابيو كانافارو.

وسيتنافس 32 منتخبا وطنيا، نصفهم تقريبا من قارة أوربا، في هذا العرس الكروي الكبير، فيما يسعى المنتخب الألماني للحفاظ على لقبه العالمي، الذي حققه في النسخة الماضية للبطولة بالبرازيل عام 2014.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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