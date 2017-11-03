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رياضة|إسبانيا

مورينيو يسدد 3.3 مليون يورو ضرائب على عائدات بيع صورته

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
3/11/2017

انتهت أزمة المدرب الكروي البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم (الجمعة) مع القضاء الإسباني بشأن التهرب الضريبي.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، انتهت الجلسة مع مورينيو بدفعه مبلغا ماليا لتُغلق القضية نهائيًا، وعلق المدرب البرتغالي قائلًا لوسائل الاعلام "لم أُجادل".

وتم توجيه اتهام لمورينيو، بالتحايل ومطالبته بسداد مبلغ 3.3 مليون يورو، من عائدات بيع حقوق صورته بين عامي 2011 و2012، عندما كان مديرًا فنيًا لريال مدريد.

ومورينيو ليس النجم الكروي الوحيد الذي تم توجيه اتهامات التهرب الضريبي له في الليغا، فقد سبقه البرتغاليّان كريستيانو رونالدو وبيبي والإسباني تشابي ألونسو والأرجنتينيّان أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي والبرازيلي مارسيلو.

المصدر : الأناضول
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