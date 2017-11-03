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شاهد: اللاعب باتريس إيفرا يعتدي على مشجع

3/11/2017

قال نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم إنه قرر ايقاف مدافعه باتريس إيفرا بعد أن تشاجر مع أحد مشجعي فريقه قبل مباراة في الدوري الأوربي لكرة القدم أمام مضيفه البرتغالي فيتوريا جيمارايش.

وأوضح مرسيليا في بيان أن اللاعب الدولي الفرنسي استدعي للتحقيق معه في اجراء قد يؤدي إلى فرض عقوبة انضباطية عليه.

واتهم الاتحاد الأوربي لكرة القدم إيفرا بانتهاج تصرف ينطوي على العنف خلال المشاجرة.

وطرد إيفرا بعد أن شوهد وهو يركل أحد مشجعي فريقه خلف المرمى خلال فترة الإحماء قبل مباراة فريقه مع فريق فيتوريا جيمارايش البرتغالي في الدوري الأوربي.

ومن الممكن عقاب اللاعب بالإيقاف لمباراة واحدة على الأقل عندما تنظر لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الأوربي القضية في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

كما اتهم الاتحاد الأوربي مرسيليا بقيام مشجعيه باقتحام أرض الملعب وإطلاق الألعاب والصواريخ النارية وإتلاف محتويات الملعب خلال الهزيمة 1-صفر.

وكان المدافع، 30 عاما، هدفا لمشجعي مرسيليا منذ انتقاله من يوفنتوس في فترة الانتقالات الأخيرة. كما استبعده المدرب رودي جارسيا من التشكيلة الأساسية بعد تراجع مستواه.

وقال جارسيا إن "باتريس لاعب متمرس ولا ينبغي أن تؤثر عليه أي استفزازات.. هذا أمر مؤكد"، مشيرا إلى أنه  "لا يمكننا الرد على أي إهانات مهما كانت درجتها لأنها تأتي من أحد مشجعي فريقنا".

المصدر : رويترز
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