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"فيفا" يعلن بيع أكثر من 742 ألف تذكرة لحضور مونديال روسيا

28/11/2017

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (الثلاثاء) النقاب عن عدد التذاكر المباعة لحضور مباريات بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا 2018.

ووفقًا لموقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، تم بيع 742 ألف و760 تذكرة من إجمالي التذاكر المخصصة لحضور جميع مباريات المونديال.

وأضاف البيان أن معظم الحضور والذين قاموا بشراء تذاكر من جانب الجمهور الروسي، لكن تزايد الطلب مؤخرًا على التذاكر من قبل الجماهير خارج روسيا في الفترة الأخيرة.

وتبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث ستكون الجماهير الروسية والعالمية قادرة على حجز تذاكر مباريات معينة.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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