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رئيس الفيفا: يمكن إيقاف مباريات في كأس العالم بسبب العنصرية

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
29/11/2017

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه لا مجال للتسامح مع العنصرية خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن الحكام يملكون حق إيقاف أو إلغاء مباريات إذا شهدت تصرفات عنصرية.

وأوضح إنفانتينو في بيان أن الفيفا يعطي أولوية قصوى لمكافحة التمييز وسيتعامل بحزم مع أي مخالفات.

وقال إنه سيتم التأكد من عدم حدوث أي حالات، وأضاف أنه ولأول مرة في كأس العالم سيكون للحكام حق إيقاف أو إلغاء مباريات في حال وقعت أحداث عنصرية، وأضاف "سنكون في شدة الحزم في هذا الشأن ونتوقع لعبا نظيفا في روسيا".

وعبر الكثير من اللاعبين، ومن بينهم هالك مهاجم البرازيل وفريق زينيت سان بطرسبرغ السابق، عن مخاوفهم من أن تلطخ العنصرية مباريات كأس العالم خاصة وأن هذه التصرفات تحدث بشكل منتظم في المباريات المحلية في روسيا.

وفي سياق آخر قال إنفانتينو إن التكنولوجيا قد تلعب دورا محوريا في البطولة رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستعانة بحكم الفيديو في النهائيات العام المقبل.

وتابع إنفانتينو "أعتقد أنه من الطبيعي في 2018 أن نستكشف أمورا جديدة وأن نرى كيف سنساعد الحكام لاتخاذ قرارات صائبة وفي مارس المقبل سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستعانة بحكم الفيديو في كأس العالم".

 وتستخدم تكنولوجيا حكم الفيديو حاليا في بعض المسابقات الكبرى مثل الدوري الايطالي والألماني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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