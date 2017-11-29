السوري عمر خربين يفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي

فاز عمر خربين بجائزة أفضل لاعب كرة قدم آسيوي لعام 2017 اليوم الأربعاء بعد تألقه مع منتخب سوريا وناديه الهلال بطل السعودية.

وتفوق خربين، الذي أصبح أول سوري يفوز بالجائزة، على عمر عبد الرحمن (عموري) صانع لعب العين الإماراتي، الفائز بالجائزة العام الماضي، والصيني وو لي لاعب شنغهاي سيبج.

وساهم خربين (23 عاما) في تأهل سوريا إلى ملحق تصفيات كأس العالم قبل خسارتها في النتيجة الاجمالية أمام أستراليا كما ساعدت أهدافه ناديه الهلال على بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا حيث خسر أمام أوراوا رد دياموندز الياباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة هذا الشهر.

ونال سون هيونج-مين لاعب منتخب كوريا الجنوبية وتوتنهام هوتسبير جائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة بعد عام رائع مع ناديه ومنتخب بلاده.