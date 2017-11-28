صلاح يطمح لتكرار إنجاز الخطيب بنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي

‬‬‬‬‬يطمح محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الانجليزي الممتاز حاليا لأن يكون ثاني مصري يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في افريقيا منذ إنجاز محمود الخطيب عام 1983.

واختير صلاح (الإثنين) ضمن المرشحين لنيل الجائزة في 2017. وأعلن الاتحاد الأفريقي للعبة عبر موقعه على الإنترنت قائمة تضم 11 لاعبا مرشحا للجائزة.

وسجل صلاح 15 هدفا هذا الموسم، الأول له مع ليفربول، ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف وقاد مصر للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 والوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

وكان محمد أبو تريكة أقرب لاعب مصري إلى الجائزة في السنوات الماضية بعدما احتل المركز الثاني في 2008 خلف إيمانويل أديبايور مهاجم توغو.

ويتنافس صلاح مع لاعبين عربيين وهما الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي والمغربي كريم الأحمدي لاعب فينوورد الهولندي.

كما تضم القائمة السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول والغيني نابي كيتا لاعب رازان بال شبورت لايبزيغ الذي سينتقل لليفربول في الموسم المقبل.

وترشح أيضا الغابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند وأفضل لاعب في افريقيا 2015 بجانب فينسن أبو بكر (الكاميرون – بورتو البرتغالي) وفيكتور موزيس (نيجيريا – تشيلسي الانجليزي) وبرتران تراوري (بوركينا فاسو- أولمبيك ليون الفرنسي) وكيتا بالدي (السنغال – موناكو).

كان الجزائري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي الانجليزي قد نال الجائزة في العام الماضي. ويقام حفل توزيع الجوائز بمدينة أكرا في غانا يوم الرابع من يناير/كانون الثاني 2018.

وسيعلن اسم الفائز بناء على تصويت مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات الوطنية بالإضافة إلى عشرة أفراد من مجموعة مستقلة من خبراء الإعلام.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية في التصويت.

أما عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة فشهدت قائمة المرشحين وجود أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ثنائي الوداد البيضاوي المغربي، بجانب أحمد فتحي والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي ثلاثي الأهلي المصري، إضافة إلى طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي.

كما ترشح بن مالانغو (مازيمبي) وأريستيد بانسي (بوركينا فاسو -المصري البورسعيدي) ودينيس أونيانغو (أوغندا-ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي) والنيوزيلندي جيريمي بروكي (سوبر سبورت يونايتد).

* أفضل منتخب ومدرب

وسينافس منتخب مصر ومدربه هيكتور كوبر والنادي الأهلي والحكم جهاد جريشة على جوائز أخرى.

وينافس منتخب مصر على جائزة أفضل منتخب هذا العام بجانب الكاميرون ونيجيريا إضافة إلى منتخبي مالي تحت 17 عاما وزامبيا تحت 20 عاما.

وخسرت مصر نهائي كأس الأمم أمام الكاميرون مطلع العام وتأهلت لكأس العالم 2018 في روسيا.

ودخل الأرجنتيني كوبر ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب بجانب المغربي الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي المتوج بدوري أبطال افريقيا وميهايو كازيمبي الفائز مع مازيمبي بكأس الاتحاد الأفريقي.

وتضم القائمة أيضا المدرب جيرنوت رور الذي قاد نيجيريا للتأهل لكأس العالم بعد مشوار رائع دون هزيمة في التصفيات بجانب هوجو بروس مدرب الكاميرون.

وفي فئة أفضل ناد يتنافس الأهلي وصيف بطل دوري الأبطال مع الوداد الفائز باللقب بجانب مازيمبي من الكونغو الديمقراطية ووصيفه في كأس الاتحاد سوبر سبورت يونايتد من جنوب أفريقيا.

ومن مصر أيضا يتنافس جريشة على جائزة أفضل حكم مع بابا بكاري جاساما من جامبيا والجزائري مهدي عبيد شريف والاثيوبي باملاك تيسيما والزامبي جاني سيكازوي والسنغالي مالانغ ديديو.