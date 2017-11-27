3 نجوم عرب يتنافسون على جائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن القائمة المختصرة التي تضم 11 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لموسم 2016/ 2017.

وضمت القائمة 3 لاعبين عرب هم المصري محمد صلاح الذي يلعب لليفربول الإنجليزي والجزائري ياسين براهيمي الذي يلعب لبورتو البرتغالي والمغربي كريم الأحمدي الذي يلعب لفينورد الهولندي.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن بقية القائمة ضمت البوركيني برتراند تراوري (أولمبيك ليون الفرنسي) والأوغندي دينيس أونيانغو (ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي) والسنغالي كيتا بالدي (موناكو الفرنسي) والغيني نابي كيتا (لايبزيغ الألماني) والغابوني بيير أوباميانغ (بوروسيا دورتموند الألماني) والسنغالي ساديو ماني (ليفربول) والنيجيري فيكتور موسيس (تشلسي الإنجليزي) والكاميروني فانسون أبو بكر (بورتو البرتغالي).

وتشمل تلك المرحلة تصويت مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات الوطنية بالإضافة لعشرة أفراد من مجموعة مستقلة من خبراء الإعلام والتليفزيون.

وللمرة الأولى سيشارك قائدو المنتخبات الوطنية من الاتحادات الأعضاء في عملية اختيار لاعب العام.

ويقام حفل الجوائز يوم الخميس 4 من يناير/ كانون الثاني 2018 في العاصمة الغانية أكرا.

وفرضت الكرة المصرية نفسها على بقية فئات الترشيحات النهائية التي أعلنها الكاف للمنافسة على جوائز الأفضل هذا العام.

إذ شهدت قائمة المرشحين عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة فشهدت قائمة المرشحين ثلاثي الأهلي المصري أحمد فتحي والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي مع ثنائي الوداد البيضاوي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إضافة إلى طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي.

كما ترشح أريستيد بانسي (بوركينا فاسو -المصري البورسعيدي) وبن مالانغو (مازيمبي) ودينيس أونيانجو (أوغندا-ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي) والنيوزيلندي جيريمي بروكي (سوبر سبورت يونايتد).

ودخل المنتخب المصري ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب في أفريقيا بعد صعوده لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل بعد غياب دام 28 عاما وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع 2016.

وتتنافس مصر مع الكاميرون بطل أفريقيا ونيجيريا التي صعدت أيضا لمونديال روسيا ومنتخب زامبيا للشباب تحت 20 عاما ومنتخب مالي للناشئين تحت 17 عاما.

وفي فئة أفضل فريق ضمت القائمة كلا من الوداد البيضاوي المغربي الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والأهلي المصري وصيف البطولة، وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المتوج بكأس الكونفدرالية الأفريقية وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ومبابان سوالوز السوازيلاندي.

ودخل الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب حيث يتنافس مع المغربي الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي والألماني غيرنو روهر مدرب نيجيريا والبلجيكي هوغو بروس مدرب الكاميرون والكونغولي ميهايو كازيمبي مدرب مازيمبي.

ولم تخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل حكم من التواجد العربي إذ ضمت الحكم المصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شارف والجامبي باكاري جاساما والإثيوبي باملاك تيسيما والزامبي جاني سيكازوي والسنغالي مالانغ دييدهيو.