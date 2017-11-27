شاهد: سان جيرمان يفوز بثنائية على موناكو في الدوري الفرنسي

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بتغلبه على مضيفه موناكو 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان ادينسون كافاني في الدقيقة 19 ونيمار في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لموناكو جواو موتينيو في الدقيقة 81.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد موناكو عند 29 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليون.

بهذا الفوز، حافظ سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الثاني عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لموناكو هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراتين.