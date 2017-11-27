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شاهد: حرمان برشلونة من هدف صحيح لميسي أمام فالنسيا

27/11/2017

حُرم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة من هدف خلال مباراة قمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام فالنسيا الأحد رغم أن الكرة تخطت خط المرمى بوضوح.

 وتسبب عدم الاعتماد على تكنولوجيا خط المرمى في إسبانيا في إثارة الجدل مرة أخرى.

وسدد ميسي كرة في الدقيقة 30 سقطت من يد نيتو حارس فالنسياوتخطت خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس البرازيلي لكن لم يشاهدها الحكم إيغناسيو إيغلاسياس أو الحكم المساعد.

واحتفل ميسي مع زملائه لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب وكاد فالنسيا أن يهز الشباك بتسديدة سيموني زازا التي مرت بجوار المرمى بقليل.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والدوري الإسباني هو الوحيد من بين البطولات الخمس الكبرى في أوربا لا يعتمد على تكنولوجيا خط المرمى ما أدى إلى غضب الفرق.

وأعلن الاتحاد الإسباني هذا الشهر أنه سيستعين بحكم الفيديو بدءا من الموسم المقبل لينضم إلى الدوري الألماني والإيطالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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