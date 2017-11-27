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شاهد: ألبا يقود برشلونة لتعادل مثير مع فالنسيا بالدوري الإسباني

26/11/2017

أحرز خوردي ألبا هدفا في الوقت القاتل، ليحرز التعادل لبرشلونة أمام مضيفه فالنسيا في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهت المباراة بالتعادل 1 / 1 لينجو الفريق الكتالوني من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني.

وواصل برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق أربع نقاط  أمام أقرب ملاحقيه فالنسيا، الذي يقدم موسما استثنائيا في البطولة حتى  الآن. 

ويسعى الفريق الكتالوني لاستعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي.

وكان برشلونة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي أهدر خلاله أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد وافر من الأهداف، كما حرمه حكم المباراة من هدف صحيح بنسبة 100% لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانقلبت الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة مطلقة من جانب فالنسيا في بدايته، ليبادر نجمه رودريغو مورينو بالتسجيل في الدقيقة 60.

إلا أن خبرة الفريق الكتالوني أنقذته من تلقي خسارته الأولى على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي، منذ أكثر من عشرة أعوام، بعدما أحرز خوردي ألبا هدف التعادل في الدقيقة 82، من متابعة لتمريرة ساحرة من ميسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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