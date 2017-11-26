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شاهد: مانشستر سيتي يفوز بصعوبة 2-1 على هدرسفيلد تاون

26/11/2017

أحرز رحيم سترلينغ هدفا قرب النهاية في شباك هدرسفيلد تاون (الأحد) ليحافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه.

وفاز مانشستر سيتي 2-1 بصعوبة على هدرسفيلد تاون.

وهيمن سيتي وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 80 بالمئة لكنه انتظر حتى الدقيقة 84 عندما تابع سترلينغ كرة ردها الحارس يوناس لوسل بعد تسديدة البديل غابرييل جيسوس ليحرز هدف الانتصار.

وأمام عدد كبير من المشجعين المتحمسين تمكن هدرسفيلد صاحب الأرض، الذي حقق مفاجأة هذا الموسم بالتفوق على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، من التقدم بهدف مفاجئ سجله نيكولاس أوتامندي بطريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

لكن سيتي أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من الشوط الثاني عندما نفذ سيرجيو أغويرو ركلة جزاء احتسبت بعدما تعرض سترلينغ لخطأ من سكوت مالون داخل المنطقة.

وتلقى رايف فان لابارا لاعب هدرسفيلد بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة بسبب الاحتكاك بمنافسه ليروي ساني.

ويتصدر سيتي الدوري برصيد 37 نقطة من 13 مباراة بينما يأتي هدرسفيلد في المركز 11 وله 15 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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