البث الحي
رياضة

شاهد: ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع تهدي أرسنال فوزا مثيرا على بيرنلي

26/11/2017

أحرز أليكسيس سانشيز هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز أرسنال بهدف نظيف على مضيفه بيرنلي (الأحد) ويتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

وأراد بيرنلي إثبات جدارته بالتساوي في رصيد النقاط مع أرسنال قبل اللقاء الذي كانت نهايته مثيرة للجدل.

حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن جيمس تاركوفسكي دفع آرون رامسي لكن مبالغة لاعب ويلز في طريقة السقوط أثارت سخط مشجعي بيرنلي لتطلق صيحات استهجان ضد الحكم لي ميسون في نهاية المباراة.

وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال "يمكنني تفهم مدى إحباط مشجعي بيرنلي لكن من خارج الخطوط بدت ركلة جزاء" مضيفا أن رامسي أخبره بأنه تعرض "لدفعة قوية جدا".

ووصل أرسنال، الذي غاب عنه صانع اللعب الألماني مسعود أوزيل بسبب المرض، إلى الاستاد متأخرا بسبب ما برره فينجر بوجود "مشاكل مرورية" وواجه الفريق صعوبات خلال اللقاء.

وبدأ بيرنلي، الذي حقق قبل اللقاء ثلاثة انتصارات متتالية، المباراة بقوة وكان قريبا من التقدم بهدف بعد مرور ربع ساعة عندما سدد الأيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون كرة قوية بعد هجمة مرتدة لكنها ارتدت من القائم.

وأهدر رامسي فرصة خطيرة لأرسنال بعدما استقبل تمريرة ألكسندر لاكازيت العرضية بتسديدة فوق العارضة.

وسدد ناتشو مونريال الكرة بعيدا عن المرمى وأنهى الفريق الزائر الشوط الأول بقوة رغم قلة الفرص من الجانبين.

وانتهى اللقاء بطريقة مثيرة عندما خطف أرسنال هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعدما سقط رامسي أرضا خلال سباق مشترك مع تاركوفسكي أثناء محاولة اللحاق بكرة عالية ونفذ سانشيز الركلة بنجاح.

وأصبح رصيد أرسنال 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي ثالث الترتيب بينما يتفوق بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير ونقطتين على ليفربول وثلاث نقاط على بيرنلي سابع الترتيب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)