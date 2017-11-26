شاهد: ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع تهدي أرسنال فوزا مثيرا على بيرنلي

أحرز أليكسيس سانشيز هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز أرسنال بهدف نظيف على مضيفه بيرنلي (الأحد) ويتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

وأراد بيرنلي إثبات جدارته بالتساوي في رصيد النقاط مع أرسنال قبل اللقاء الذي كانت نهايته مثيرة للجدل.

حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن جيمس تاركوفسكي دفع آرون رامسي لكن مبالغة لاعب ويلز في طريقة السقوط أثارت سخط مشجعي بيرنلي لتطلق صيحات استهجان ضد الحكم لي ميسون في نهاية المباراة.

وقال أرسين فينجر مدرب أرسنال "يمكنني تفهم مدى إحباط مشجعي بيرنلي لكن من خارج الخطوط بدت ركلة جزاء" مضيفا أن رامسي أخبره بأنه تعرض "لدفعة قوية جدا".

ووصل أرسنال، الذي غاب عنه صانع اللعب الألماني مسعود أوزيل بسبب المرض، إلى الاستاد متأخرا بسبب ما برره فينجر بوجود "مشاكل مرورية" وواجه الفريق صعوبات خلال اللقاء.

وبدأ بيرنلي، الذي حقق قبل اللقاء ثلاثة انتصارات متتالية، المباراة بقوة وكان قريبا من التقدم بهدف بعد مرور ربع ساعة عندما سدد الأيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون كرة قوية بعد هجمة مرتدة لكنها ارتدت من القائم.

وأهدر رامسي فرصة خطيرة لأرسنال بعدما استقبل تمريرة ألكسندر لاكازيت العرضية بتسديدة فوق العارضة.

وسدد ناتشو مونريال الكرة بعيدا عن المرمى وأنهى الفريق الزائر الشوط الأول بقوة رغم قلة الفرص من الجانبين.

وانتهى اللقاء بطريقة مثيرة عندما خطف أرسنال هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعدما سقط رامسي أرضا خلال سباق مشترك مع تاركوفسكي أثناء محاولة اللحاق بكرة عالية ونفذ سانشيز الركلة بنجاح.

وأصبح رصيد أرسنال 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي ثالث الترتيب بينما يتفوق بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير ونقطتين على ليفربول وثلاث نقاط على بيرنلي سابع الترتيب.