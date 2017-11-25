ميسي يجدد عقده مع برشلونة بشرط جزائي 700 مليون يورو

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تمديد عقده مع نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني حتى 2021، مع وضع شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو، أي نحو 835 مليون دولار.

وتم التوصل إلى اتفاق التمديد في يوليو/ تموز، لكن ميسي لم يوقع عليه في حينه، في حين وقع عليه والده ووكيل أعماله خورخي ميسي.

وقال بيان صادر عن نادي برشلونة (السبت): "وقع برشلونة واللاعب ليونيل ميسي هذا الصباح عقدا جديدا يمتد حتى 30 من يونيو/ حزيران 2021. البند الجزائي حدد بمبلغ 700 مليون يورو".

وأثار تأخر ميسي في توقيع العقد مخاوف أنصار النادي والمساهمين فيه، وخصوصا بعد رحيل البرازيلي نيمار عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وكان عقد ميسي ينتهي في يونيو/ حزيران 2018.

وأمضى ميسي (30 عاما) كامل مسيرته مع نادي برشلونة الذي نشأ فيه. وهو أفضل هداف في تاريخ برشلونة بسجلّ بلغ 523 هدفا في 602 مباراة، وفاز مع النادي بالدوري المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوربا 4 مرات.

وسبق لميسي الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، كما تسلم الجمعة جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولات أوربا المحلية الموسم الماضي برصيد 37 هدفا.