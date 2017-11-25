شاهد: مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا 1-0 على ضيفه برايتون

حافظ مانشستر يونايتد على آماله في اللحاق بغريمه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز بهدف على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في أولد ترافورد.

وأصبح رصيد فريق جوزيه مورينيو 29 نقطة من 13 مباراة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي سيلعب مع هدرسفيلد تاون (الأحد).

وسدد آشلي يانج الجناح الأيسر ليونايتد كرة قوية من حافة المنطقة واصطدمت بمنافسه لويس دانك وغيرت اتجاهها ودخلت مرمى الحارس ماثيو رايان في الدقيقة 66.

وجاء هدف المباراة بعد هجوم من يونايتد ودفاع منظم من برايتون ومع اعتماد مورينيو على خطة 4-2-3-1 وبوجود أنطوني مارسيال وماركوس راشوفورد في الجناحين الأيمن والأيسر مع وجود خوان ماتا كصانع لعب خلف المهاجم روميلو لوكاكو.

وأهدر يونايتد أخطر فرصة مع نهاية الشوط الأول عندما تصدى الحارس رايان لمحاولتين متتاليتين من لوكاكو وبول بوجبا.

لكن برايتون، الذي صنع أيضا أكثر من فرصة خطيرة، فشل في تشتيت ركلة ركنية واستغل يونايتد ذلك وخرج بالانتصار بصعوبة.