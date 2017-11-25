شاهد: صلاح يحرز هدف ليفربول أمام ناديه السابق تشيلسي

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف فريقه ليفربول أمام ناديه السابق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، قبل أن يدرك الأخير التعادل في الدقيقة 85.

وتقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 65 عن طريق المصري المتألق محمد صلاح الذي رفع رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم ويتصدر هدافي الدوري بعشرة أهداف وبدا أن ليفربول صاحب الأرض سيخرج بالانتصار قبل أن تهتز شباكه.

وسجل البرازيلي ويليان هدفا في الدقيقة 85 لينقذ تشيلسي حامل اللقب من الخسارة ويقوده للتعادل 1-1 مع مضيفه ليفربول.

وبعد دقيقتين فقط من المشاركة كبديل استحوذ ويليان على الكرة وبدا أنه يريد أن يرسل كرة عرضية من ناحية اليمين لكن الكرة سقطت خلف سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول الذي يتحمل مسؤولية الهدف.

وجاء هدف ليفربول بعدما استغل أليكس أوكسليد-تشامبرلين ارتباكا من تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي ولمس الكرة في اتجاه المندفع صلاح الذي سدد كرة أرضية في مرمى الحارس تيبو كورتوا.

ولم يحتفل صلاح، المرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي خلال العام الجاري، بعد التسجيل في مرمى فريقه السابق تشيلسي، فيما يبدو أنه حداد على ضحايا هجوم سيناء يوم الجمعة.

واستمر تشيلسي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة ويتأخر بثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي سيلعب غدا الأحد، بينما يملك ليفربول 23 نقطة في المركز الخامس.