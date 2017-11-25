شاهد: ريال مدريد ينجو من فخ مالقا ويفوز عليه 3-2

كسر كريستيانو رونالدو نحسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ليسجل هدف الانتصار 3-2 على مالقا (السبت).

وهذا أول هدف لرونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، في ملعب سانتياغو برنابيو بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى هدفين فقط وبفارق عشرة أهداف عن غريمه ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

وفشل رونالدو في التسجيل في آخر أربع مباريات بالدوري وبدا أنه سيواصل المعاناة بعدما أهدر ركلة جزاء لكنه تابع الكرة وسجل أخيرا.

وبات رصيد ريال مدريد 27 نقطة من 13 مباراة واستمر في المركز الثالث لكنه يتأخر بثلاث نقاط عن بلنسية ثاني الترتيب وسبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسيلعب برشلونة في ضيافة بلنسية في مباراة قمة (الأحد).

ورد إطار المرمى ضربة رأس من رونالدو ليتابع زميله كريم بنزيمة الكرة ويسجل هدف التقدم لريال في الدقيقة التاسعة.

وأدرك دييغو رولان التعادل لملقة في الدقيقة 18 بعد تمريرة خاطئة من توني كروس لاعب وسط ريال مدريد.

ونجح الألماني كروس في تعويض ذلك ونفذ ركلة ركنية قابلها كاسيميرو بضربة رأس ليعيد التقدم لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق.

وألغى الحكم هدفا لمالقا في نهاية الشوط الأول بعدما احتسب خطأ ضد بول بايسي مدافع مالقا ضد داني كاربخال.

وأطلق توري كاسترو تسديدة بعيدة ودخلت مرمى ريال بعدما فشل الحارس كيكو كاسيا في إبعاد الكرة في الدقيقة 58 ليتعادل 2-2.

واحتسبت ركلة جزاء لريال بعد خطأ من لويس هرنانديز ضد البديل لوكا مودريتش ونفذ رونالدو الكرة لكن الحارس روبرتو تصدى للكرة قبل أن يتابعها رونالدو ويسجل الهدف الثمين.