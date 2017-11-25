البث الحي
رياضة

شاهد: القطري برشم والبلجيكية تيام أفضل رياضيين في ألعاب القوى لعام 2017

25/11/2017

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اختيار القطري معتز عيسى برشم، المتخصص في القفز العالي، والبلجيكية نفيساتو تيام، متسابقة السباعي كأفضل رياضي ورياضية على مستوى العالم هذا العام.

ولم يخسر القطري برشم (26 عاما) في 11 بطولة خاضها في 2017 ونال ذهبية بطولة العالم هذا العام ليحصد جائزة الدوري الماسي.

ونالت البلجيكية تيام (23 عاما) لقب بطولة العالم لتضيفه للقبها الأولمبي بعد أن اجتازت حاجز 7000 نقطة بتسجيلها 7013 نقطة في لقاء جرى في النمسا.

وقدم سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الجائزة لبرشم في الحفل الذي أقيم في موناكو، بينما قدم الأمير ألبير الثاني أمير موناكو الرئيس الشرفي للمؤسسة الدولية لألعاب القوى الجائزة لتيام.

وقال كو "حان الوقت للاحتفال الليلة: "قمنا بتقدير الانجازات والمسيرة المميزة لأبرز الرياضيين والمدربين والمسؤولين".

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)