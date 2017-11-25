شاهد: القطري برشم والبلجيكية تيام أفضل رياضيين في ألعاب القوى لعام 2017

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اختيار القطري معتز عيسى برشم، المتخصص في القفز العالي، والبلجيكية نفيساتو تيام، متسابقة السباعي كأفضل رياضي ورياضية على مستوى العالم هذا العام.

ولم يخسر القطري برشم (26 عاما) في 11 بطولة خاضها في 2017 ونال ذهبية بطولة العالم هذا العام ليحصد جائزة الدوري الماسي.

ونالت البلجيكية تيام (23 عاما) لقب بطولة العالم لتضيفه للقبها الأولمبي بعد أن اجتازت حاجز 7000 نقطة بتسجيلها 7013 نقطة في لقاء جرى في النمسا.

وقدم سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الجائزة لبرشم في الحفل الذي أقيم في موناكو، بينما قدم الأمير ألبير الثاني أمير موناكو الرئيس الشرفي للمؤسسة الدولية لألعاب القوى الجائزة لتيام.

وقال كو "حان الوقت للاحتفال الليلة: "قمنا بتقدير الانجازات والمسيرة المميزة لأبرز الرياضيين والمدربين والمسؤولين".