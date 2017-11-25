إعادة انتخاب مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري

أعيد انتخاب مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك المصري لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام.

وقالت اللجنة التي أشرفت على الانتخابات إن منصور حصل على أكثر من 26 ألف صوت بينما حصل منافسه على المنصب أحمد سليمان على 16 ألف صوت.

وفاز بمنصبي نائب الرئيس أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال بينما فاز حازم أحمد محمد بمنصب أمين الصندوق.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زادة وعلاء الدين مقلد وعبد الله جورج وشريفة الفار.

وقالت اللجنة إن أكثر من 43 ألف عضو في نادي الزمالك شاركوا في الانتخابات التي جرت على مدار يومين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلف الإسماعيلي المتصدر والمصري صاحب المركز الثاني.