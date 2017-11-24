كونتي مدرب تشلسي يخشى سرعة المصري محمد صلاح

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشلسي، إنه يخشى سرعة المهاجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام ليفربول غدًا السبت بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال كونتي "بالتأكيد أخشى صلاح، أعرفه جيدًا ولعب في إيطاليا عدة سنوات، وهو لاعب جيد وسريع، وهجوم ليفربول يمتلك لاعبين رائعين".

وأضاف "أخبرت اللاعبين أن الإرهاق لا يجب أن يكون عذرًا غدًا، عليكم أن تقدموا مباراة كبيرة".

وأوضح كونتي "أعتقد أننا ندير المباريات بشغف وبحدة عالية، من الصعب علينا إخفاء هذا الشغف، بالنسبة لي من الصعب أن أستمر في الجلوس على المقعد وأكتفي بمشاهدة المباراة، أحب التفاعل على الخط ومشاركة اللاعبين اللعب، كلوب بالطبع واحد من أفضل المدربين بالعالم".

وتابع المدرب الإيطالي تصريحاته قائلًا "أن تحظى بيوم واحد فقط للاستعداد ليس مناسبًا لأي فريق وليس تشيلسي فحسب، ما حدث في جدولة هذه المباراة أمر ليس مقبولًا".

واختتم كونتي تصريحاته بالقول "ليفربول فريق قوي ولديهم مدرب جيد وهوية يلعبون بها، إنهم فريق خطير لكننا اليوم عملنا بقوة في التدريبات للحصول على نتيجة طيبة غدًا".

ويحتل تشلسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 22 نقطة، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 34 نقطة.