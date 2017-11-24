سجن نجم ريال مدريد السابق 9 سنوات بعد إدانته بالاغتصاب

قضت محكمة إيطالية في مدينة ميلانو بسجن النجم البرازيلي روبينيو مهاجم ريال مدريد وميلان السابق 9 سنوات بعد إدانته باغتصاب فتاة ألبانية مع 5 من أصدقائه عام 2013.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن روبينيو وأصدقائه جعلوا الفتاة، 22 عاما، تشرب حتى "فقدت وعيها وباتت غير قادرة على المقاومة"، ثم أقاموا معها "علاقات جنسية بالتناوب ولمرات عدة".

ونفى روبينيو ما نسب إليه، ويستطيع أن يطعن في الحكم.

وأوضح مصدر قضائي أن روبينيو له الحق الاستئناف على الحكم خلال درجتي تقاضي متبقيتين، وأن السلطات الإيطالية لن تبدأ إجراءات تسلمه قبل استنفاد كل درجات التقاضي.

ويلعب روبينيو حاليا في البرازيل مع فريق اتلتيكو مينيرو.