البث الحي
رياضة|السعودية

السعودية تقيل مدرب منتخبها الوطني لكرة القدم

إدغاردو باوزا أُقيل من تدريب المنتخب السعودي بعد أقل من 3 أشهر في منصبه
إدغاردو باوزا أُقيل من تدريب المنتخب السعودي بعد أقل من 3 أشهر في منصبه
23/11/2017

أقال الاتحاد السعودي لكرة القدم الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، من منصب مدرب المنتخب الوطني قبل تسعة أيام من قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

جاء قرار الاتحاد بعد إشراف الأرجنتيني على خمس مباريات ودية فقط للسعودية التي خسرت احدى هذه المباريات على يد البرتغال.

وهذه هي الإقالة الثانية لباوزا من تدريب منتخب يستعد للمشاركة في مونديال روسيا لعام 2018، بعدما تمت إقالته من منصب مدرب الأرجنتين في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد ثمانية أشهر في المنصب، وذلك في وقت كان ذلك المنتخب على وشك الفشل في التأهل.

وتم تعيين باوزا في شهر سبتمبر/أيلول مدربا للمنتخب السعودي خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، الذي أُقيل رغم قيادته للسعودية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركتها الأخيرة عام 2006.

ويعني هذا أن السعودية قد لا يكون لديها مدرب عند إجراء قرعة كأس العالم في موسكو في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)