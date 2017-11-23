السعودية تقيل مدرب منتخبها الوطني لكرة القدم

أقال الاتحاد السعودي لكرة القدم الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، من منصب مدرب المنتخب الوطني قبل تسعة أيام من قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

جاء قرار الاتحاد بعد إشراف الأرجنتيني على خمس مباريات ودية فقط للسعودية التي خسرت احدى هذه المباريات على يد البرتغال.

وهذه هي الإقالة الثانية لباوزا من تدريب منتخب يستعد للمشاركة في مونديال روسيا لعام 2018، بعدما تمت إقالته من منصب مدرب الأرجنتين في شهر أبريل/نيسان الماضي بعد ثمانية أشهر في المنصب، وذلك في وقت كان ذلك المنتخب على وشك الفشل في التأهل.

وتم تعيين باوزا في شهر سبتمبر/أيلول مدربا للمنتخب السعودي خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، الذي أُقيل رغم قيادته للسعودية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركتها الأخيرة عام 2006.

ويعني هذا أن السعودية قد لا يكون لديها مدرب عند إجراء قرعة كأس العالم في موسكو في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول.