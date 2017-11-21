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شاهد: مدرب كرة أمريكية يرد على تغريدة لترمب

21/11/2017

رد مدرب فريق أوكلاند ريدرز للكرة الأمريكية جاك ديل ريو، على تغريدة على موقع تويتر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ودافع عن حق لاعب الفريق مارشون لينش، في الاحتجاج السلمي.

حدث ذلك بعد جلوس لينش طيلة فترة أداء النشيد الوطني لأمريكا، ووقف أثناء تأدية النشيد الوطني المكسيكي في مباراة، الأحد، ضد نيوإنغلاند باتريوتس، التي جرت على استاد أزتيكا في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.

وطالب ترمب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بإيقاف اللاعب مارشون لينش ووصف تصرفه بأنه ينم عن عدم الاحترام.

لكن المدرب جاك ديل ريو قال إنه يساند حق اللاعب في الاحتجاج السلمي.

المصدر : أسوشيتد برس
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