شاهد: قطر تواصل بناء الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022

يقع "استاد البيت" الذي سيتسع لستين ألف متفرج على بعد 35 كيلومترا من قلب العاصمة القطرية الدوحة، وسيستضيف إحدى مباراتي الدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022.

الاستاد الذي يشمل سقفا متحركا يتوقع اكتمال تشييده في نهاية 2018، وسيتم تقليص سعته بعد نهاية بطولة كأس العالم إلى اثنين وثلاثين ألف مقعد.

وللمشجعين الذين سينتقلون إلى خارج الدوحة لحضور المباريات، التي ستنظم في الملاعب التي تبعد عن قلب العاصمة مثل استاد البيت، ستتاح لهم فرصة استخدام نظام السكك الحديدية الجديد في قطر الذي سيشمل أيضًا مترو الدوحة، وترام لوسيل وسكة حديد المسافات البعيدة.

وسيربط مترو الدوحة العاصمة مع كل الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم إضافة إلى مطار حمد الدولي، وسيتم افتتاحه عام 2020.

وحول تأثير الحصار على نقل مواد التشييد، قال محمد أحمد مدير مشروع تشييد استاد البيت "وضعنا احتياجاتنا الفنية بشكل واضح في عقد المقاولات، ولذلك فإن مصدر المواد هو دائما ذي نفع كبير للمقاول الذي يجلب المواد".

وتابع "معظم حديد التسليح على سبيل المثال يأتي مباشرة من إيطاليا ويتم نقله بحرًا من إيطاليا إلى الدوحة، ورغم ما يحدث بسبب الحصار فإننا نواصل توفير المواد وتتواصل وتيرة العمل بشكل عادي."

وحول احتمالية استخدام القطريين لسبل المواصلات العادية بدلا عن السيارات، قال عبدالرحمن المليل، مدير مشروع مترو الدوحة، "لا شك في أن هذا سيكون عنصر تحد لنا".

واستطرد "لكنك إذا نظرت إلى التركيبة السكانية لقطر ستجد أن البلاد خليط من الجنسيات المختلفة إضافة إلى القطريين، ولذلك أعتقد شخصيًا أنهم سيستخدمونه بشكل تدريجي".

وتابع المليل "أعتقد أن النظام الذي نوفره إضافة إلى سبل المواصلات الأخرى سيحسن من استخدام نظام المترو".