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شاهد: المصريان الشوربجي والشربيني يفوزان ببطولة هونغ كونغ للاسكواش

19/11/2017

فاز المصريان محمد الشوربجي ونور الشربيني بلقبي الرجال والسيدات في بطولة هونغ كونغ المفتوحة للاسكواش بعد فوزهما في نهائي مصري خالص على علي فراج ورنيم الوليلي الأحد.

وبهذا الفوز أنهت بطلة العالم المصرية، نور الشربيني، انتظارا دام لعشرين شهرا لتظفر بجولة في بطولة العالم إثر تحقيقها لنصر مريح على المصنفة الثانية عالميا مواطنتها، رنيم الوليلي.

وكانت، الشربيني (22 عاما) فازت بلقب العالم شهر مارس عام 2016 عندما تغلبت آنذاك على المصنفة الخامسة عالميا، نوران جوهر، لتظفر بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة.

وجابهت الشربيني في نهائي بطولة هونغ كونغ مواطنتها، رنيم الوليلي، وأفلحت في التغلب عليها بشوطين دون مقابل بواقع 11 مقابل 5 و11 مقابل خمسة لتظفر للمرة الأولى في مشوارها بلقب هذه البطولة لكنه نصرها الثالث عشر في مشوارها بلقب بطولة.

ورغم الهزيمة فإن الوليلي ستصعد إلى صدارة التصنيف العالمي نتيجة لانتصارها في الدور السابق على نور الطيب، غير أن تفوقها على الشربيني انخفض إلى خمس نقاط.

وفاز بلقب الرجال محمد الشوربجي في لقاء مصري خالص أيضا في النهائي إذ تغلب على مواطنه، علي فرج، في خمسة أشواط بواقع 11 ما قبل 6 و5 مقابل 11 و11 مقابل 4 و7 مقابل 11 و11 مقابل 3، وهذا فوز الشوربجي الثالث بلقب هذه البطولة فقد فاز به مسبقا في 2014 و 2015.

المصدر : أسوشيتد برس
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