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رياضة|إيطاليا

استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم
كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم
20/11/2017

قالت وسائل إعلام ومسؤولون إيطاليون إن كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استقال من منصبه عقب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقالت وكالة أجي للأنباء إن مارسيلو نيتشي رئيس رابطة الحكام أبلغ الصحفيين أن تافيكيو استقال من منصبه خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الإيطالي للعبة في العاصمة روما.

كما أكد رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين داميانو تومازي للصحفيين خلال مغادرته مقر الاتحاد نبأ الاستقالة.

وتعرض تافيكيو، 74 عاما، لضغوط كبيرة بعد تعادل المنتخب الإيطالي على أرضه من دون أهداف أمام نظيره السويدي في إياب ملحق التصفيات الأوربية الأسبوع الماضي وفشله في التأهل للنهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1958.

وأقيل مدرب المنتخب جيان بييرو فنتورا من منصبه الأربعاء الماضي أيضا.

المصدر : رويترز + مواقع فرنسية
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