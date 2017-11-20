استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

قالت وسائل إعلام ومسؤولون إيطاليون إن كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استقال من منصبه عقب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وقالت وكالة أجي للأنباء إن مارسيلو نيتشي رئيس رابطة الحكام أبلغ الصحفيين أن تافيكيو استقال من منصبه خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد الإيطالي للعبة في العاصمة روما.

كما أكد رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين داميانو تومازي للصحفيين خلال مغادرته مقر الاتحاد نبأ الاستقالة.

وتعرض تافيكيو، 74 عاما، لضغوط كبيرة بعد تعادل المنتخب الإيطالي على أرضه من دون أهداف أمام نظيره السويدي في إياب ملحق التصفيات الأوربية الأسبوع الماضي وفشله في التأهل للنهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1958.

وأقيل مدرب المنتخب جيان بييرو فنتورا من منصبه الأربعاء الماضي أيضا.