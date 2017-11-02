مانشستر سيتي يهزم نابولي ويتأهل لدور الثمانية

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

بادر نابولي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عبر لورنزو إنسيني، إلا أن مانشستر سيتي أدرك التعادل عن طريق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع حلول الدقيقة 48 أضاف السيتي الهدف الثاني عن طريق جون ستونز، إلا أن نابولي أدرك التعادل في الدقيقة 62 عبر جورجينهو فريلو من ركلة جزاء.

ولم يمر على التعادل طويلًا، ففي الدقيقة 69 أضاف مانشستر سيتي الهدف الثالث عن طريق الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، قبل أن يختتم رحيم سترلينج الرباعية في الدقيقة 90.

بذلك، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق بثلاث نقاط عن شاختار، فيما احتل نابولي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا فينورد بلا رصيد من النقاط.

وجاء تأهل مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعة، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين نابولي صاحب المركز الثالث إلى تسع نقاط.