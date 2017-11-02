شاهد: ليفربول يقسو على ماريبور بثلاثية في أبطال أوربا

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي، مساء الأربعاء، ضيفه ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ودخل ليفربول الشوط الثاني مهاجمًا في محاولة لتسجيل هدف يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 49 بهدف رائع للمصري محمد صلاح.

ومع حلول الدقيقة 64 أضاف الألماني من أصول تركية إمره جان الهدف الثاني، قبل أن يختتم دانيل ستوريدج الثلاثية في الدقيقة 90.

بذلك، يتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن إشبيلية، فيما احتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيرًا ماريبور برصيد نقطة واحدة.