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يوفنتوس يسقط أمام سامبدوريا في ثاني هزيمة له هذا الموسم

لاعبو يوفنتوس
لاعبو يوفنتوس
19/11/2017

سقط يوفنتوس حامل اللقب في فخ الهزيمة بثلاثة هدفين لهدفين أمام سامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس في إطار مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف سامبدوريا، زاباتا في الدقيقة 52 وتوريرا في الدقيقة 71 وفيراري في الدقيقة 79 ، فيما سجل غونزالو هيغواين الهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد سامبدوريا بهذه النتيجة إلى 26 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد يوفنتوس بعد الهزيمة الثانية هذا الموسم عند 31 نقطة في المركز الثاني ، وبات مهددا بفقدان الوصافة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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