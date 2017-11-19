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شاهد: "تويوتا" تفوز بسباق التحمل لـ6 ساعات في البحرين

19/11/2017

حقق فريق تويوتا فوزه الخامس في موسم "سباقات التحمل العالمية" لست ساعات، أمس السبت، حيث فاز بالمركز الأول في السباق الختامي للموسم في البحرين.

وكان هذا السباق الختامي في سباقات الموسم، وكان الفوز من نصيب تويوتا بسائقيه سبستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما وأنطوني ديفيدسون.

وكان أسرع زمن سجله الفريق في قطع لفة واحدة دقيقة وثلاثا وأربعين ثانية و402 جزءًا من الثانية.

وحل فريق بورشه 909 هايبردز في المركز الثاني، وفريق بورشه 1 في المركز الثالث.

أما في سباقات فئة (LMGTE Pro)، ففاز فيراري بالمركز الأول في السباق، بقيادة جيمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي.

وأخيرا، فاز السائقون برونو سينا وجوليان كانال ونيكولاس بروست من فريق فايلانتي ريبيليون بلقب الموسم في فئة LMP2 بعد فوز بالمركز الأول في سباق أمس السبت في البحرين.

المصدر : أسوشيتد برس
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