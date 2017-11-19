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شاهد: الرجاء بطلًا لكأس العرش المغربي للمرة الثامنة

18/11/2017

توّج فريق الرجاء الرياضي (السبت) بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه.

وتغلب الرجاء في المباراة النهائية على الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة 3-1 من ركلات الترجيح، التي تم اللجوء إليها بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

تقدم الرجاء بهدف حمزة ياجور في الدقيقة 28، وعادل النتيجة للدفاع الجديدي حميد أحداد من ضربة جزاء في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وفي ركلات الترجيح، أحرز للرجاء كل من عبد الرحيم الشاكر وبدر باتون وصعام الراقي وأهدر محسن ياجور.

فيما أحرز ركلة الدفاع الوحيدة للدفاع الحسني الجديدي الكاميروني فابريس نغاه، وأهدر كل من أيوب نناح ومحمد علي بمعمر ومروان هدهودي.

ويعد الجيش الملكي أكثر الفرق تتويجًا باللقب بـ 11 مرة، ومن بعده الوداد بـ 9 ألقاب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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