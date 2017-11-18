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شاهد: سواريز يعود للتهديف ويقود برشلونة للفوز بثلاثية على ليغانس

18/11/2017

وضع المهاجم لويس سواريز حدا لصيامه التهديفي في خمس مباريات بعدما سجل هدفين في فوز برشلونة بثلاثية على ليغانيس (السبت).

وبذلك يتقدم الفريق الكتالوني بفارق سبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وجنى مهاجم أوروغواي ثمار أسبوعين من الراحة بعد استبعاده من اللعب مع منتخب بلاده ومنح برشلونة التقدم من مدى قريب في الدقيقة 28 بعدما أخفق إيفان كويلار حارس ليغانيس في الإمساك بكرة سددها باكو ألكاسير.

وضاعف سواريز تقدم فريق المدرب إرنستو بالبيردي في الدقيقة 60 بعدما انزلق ليتابع كرة أخرى مرتدة من كويلار واقترب مرتين من تسجيل هدفه الثالث.

وأضاف البديل باولينيو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

لكن الشيء السلبي الوحيد لبرشلونة كان حصول المدافع جيرار بيكي على الإنذار الخامس هذا الموسم مما يعني غيابه عن مواجهة بلنسية الأسبوع القادم.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة من 12 مباراة بفارق سبع نقاط عن بلنسية الذي يزور إسبانيول (الأحد).

ويحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على جاره أتليتيكو مدريد في وقت لاحق (السبت) في أول مباراة قمة للعاصمة الإسبانية في استاد واندا متروبوليتانو الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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