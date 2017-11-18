شاهد: ثنائية صلاح تقود ليفربول للفوز بثلاثية على ساوثامبتون

واصل ليفربول تقدمه نحو المربع الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل محمد صلاح هدفين رائعين ليقوده للفوز بثلاثية على ساوثامبتون (السبت).

وكسر محمد صلاح الرقم القياسي لمهاجم الفريق السابق روبي فاولر إذ أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل تسعة أهداف في أول 12 مباراة في الدوري متفوقا على فاولر الذي أحرز ثمانية أهداف.

وذلك بعدما سدد كرة مذهلة من 20 مترا في الشباك أتبعها بلمسة بسيطة من مدى قريب في الشوط الأول.

وجعل فيليب كوتينيو لاعب وسط البرازيل النتيجة 3-صفر في منتصف الشوط الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس فريزر فوستر بعد تصديه لتسديدة من روبرتو فيرمينو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس من 12 مباراة بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم باستاد أنفيلد بجميع المسابقات هذا الموسم بينما يملك ساوثامبتون 13 نقطة في المركز 14 بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط.