البث الحي
رياضة

شاهد: ثنائية صلاح تقود ليفربول للفوز بثلاثية على ساوثامبتون

18/11/2017

واصل ليفربول تقدمه نحو المربع الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل محمد صلاح هدفين رائعين ليقوده للفوز بثلاثية على ساوثامبتون (السبت).

وكسر محمد صلاح الرقم القياسي لمهاجم الفريق السابق روبي فاولر إذ أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل تسعة أهداف في أول 12 مباراة في الدوري متفوقا على فاولر الذي أحرز ثمانية أهداف.

وذلك بعدما سدد كرة مذهلة من 20 مترا في الشباك أتبعها بلمسة بسيطة من مدى قريب في الشوط الأول.

وجعل فيليب كوتينيو لاعب وسط البرازيل النتيجة 3-صفر في منتصف الشوط الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس فريزر فوستر بعد تصديه لتسديدة من روبرتو فيرمينو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس من 12 مباراة بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم باستاد أنفيلد بجميع المسابقات هذا الموسم بينما يملك ساوثامبتون 13 نقطة في المركز 14 بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)