شاهد: تشلسي يسحق وست بروميتش برباعية

تغلب تشلسي على وست بروميتش ألبيون بنتيجة برباعية نظيفة على ملعب هوثورنز (السبت) منزلا بأصحاب الأرض رابع هزيمة على التوالي.

وبدأ أصحاب الأرض بشكل جيد وتم إلغاء هدف لهم تم تسجيله مبكرا بداعي التسلل قبل أن يسجل ألفارو موراتا بعد ارتداد الكرة إليه إثر تسديدة إيدن هازارد مانحا تشلسي التقدم في الدقيقة 17 لينطلق بعدها حامل اللقب نحو تحقيق انتصار ساحق.

ومرر موراتا الكرة بكعب قدمه إلى هازارد بعدها بست دقائق ليراوغ الأخير الحارس بن فوستر ويضاعف الغلة للضيوف.

وسدد ماركوس ألونسو غير المراقب الكرة مباشرة برشاقة في الشباك إثر ركلة حرة من سيسك فابريغاس لتصبح النتيجة 3-صفر قبل نهاية الشوط الأول.

وانطلق هازارد من الناحية اليسرى ليسجل هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 62 مكللا سيطرة كاملة لتشلسي ويضاعف الضغط على توني بوليس مدرب وست بروميتش الذي لم يشاهد فريقه وهو ينتصر منذ فوزه 1-صفر على بيرنلي في أغسطس/آب الماضي.