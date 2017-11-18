شاهد: بايرن يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك أوغسبورغ

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب اليانز ارينا، يدين بايرن بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و49 بعد أن افتتح صانع اللعب التشيلي ارتورو فيدال التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وحقق بايرن فوزه الخامس على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة وتجمد رصيد أوغسبورغ عند 16 نقطة في المركز العاشر.