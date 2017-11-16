شاهد: مدرب المنتخب الجزائري يفقد أعصابه ويصرخ في وجه صحفي

فقدَ مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم رابح ماجر، أعصابه وبدأ بالصراخ في وجه صحفي جزائري بارز، خلال مؤتمر صحفي، بسبب سؤال حول تدني مستوى المنتخب في الفترة الأخيرة.

وأجري المؤتمر الصحفي بعد فوز منتخب الجزائري على مضيفه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى في مواجهة ودية، الثلاثاء.

وكان الصحفي المعروف في الجزائر، والذي يدعى معمر جبور، توجه بالسؤال للاعب الجزائر رياض محرز حول تدني مستوى المنتخب في الفترة الأخيرة، لكن المدرب ماجر قاطع اللاعب وقال إنه سيجيب عن السؤال بنفسه.

ومن المعروف أن علاقة ماجر بجبور ليست بالطيبة، لكن ماجر فاجأ الجميع حين أجاب عن سؤال جبور قائلا إنه عدو المنتخب الوطني.

وقال ماجر إنه يحترم جميع الصحفيين في المؤتمر باستثناء جبور، وصرخ في وجهه بأن يخرس، وطالبه بالاستقالة لإفساح المجال أمام الصحفيين الجدد.

يشار إلى أن الاتحاد الجزائري للعب عيّن ماجر مدربًا للمرة الرابعة للمنتخب الشهر الفائت، وهو قرار لم يعجب كثيرين في الجزائر.

كذلك يشار إلى أن ماجر لمّح في المؤتمر الصحفي إلى أن هناك من يتمنى الخسارة لمنتخبه، وقال إنه يحتاج للوقت حتى يحل المشكلات ويحسن وضع المنتخب.