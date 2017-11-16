البث الحي
رياضة

تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018

كأس العالم 2018
كأس العالم 2018
16/11/2017

أعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا اعتمادا على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني.

وتسحب قرعة النهائيات في الأول من ديسمبر/ كانون الأول في موسكو.

ولا يمكن وقوع دولتين من اتحاد قاري واحد في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد أقصى في مجموعة واحدة.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018:

المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الارجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

المستوى الثاني: اسبانيا، بيرو، سويسرا، انجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروجواي، كرواتيا.

المستوى الثالث: الدنمارك، ايسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، ايران.

المستوى الرابع: صربيا، نيجيريا، استراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)