تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018

أعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا اعتمادا على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني.

وتسحب قرعة النهائيات في الأول من ديسمبر/ كانون الأول في موسكو.

ولا يمكن وقوع دولتين من اتحاد قاري واحد في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد أقصى في مجموعة واحدة.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018:

المستوى الأول: روسيا، ألمانيا، البرازيل، البرتغال، الارجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا.

المستوى الثاني: اسبانيا، بيرو، سويسرا، انجلترا، كولومبيا، المكسيك، أوروجواي، كرواتيا.

المستوى الثالث: الدنمارك، ايسلندا، كوستاريكا، السويد، تونس، مصر، السنغال، ايران.

المستوى الرابع: صربيا، نيجيريا، استراليا، اليابان، المغرب، بنما، كوريا الجنوبية، السعودية