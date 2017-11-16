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بطولة تجمع المنتخبات التي فشلت في التأهل للمونديال

هولندا أبرز المنتخبات التي فشلت في التأهل للمونديال
هولندا أبرز المنتخبات التي فشلت في التأهل للمونديال
16/11/2017

يخطط الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لإقامة بطولة ودية تجمع المنتخبات الكبيرة التي لم يحالفها الحظ إلى مونديال روسيا 2018 وذلك قبل انطلاق كأس العالم في يونيو/حزيران.

وذكرت شبكة "أي اس بي ان" عبر موقعها الإلكتروني، أن البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية ستضم جميع الفرق التي فشلت في الوصول للمونديال وعلى رأسها إيطاليا وهولندا.

ويستهدف اتحاد الكرة الأمريكي منح الفرصة للمنتخب الأمريكي الذي فشل بدوره في بلوغ كأس العالم، في الاحتكاك بالفرق الكبرى على المستوى العالمي.

ومن المنتظر أن تقام البطولة التي تحمل اسم "ليس في البطولة" بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران أي قبل انطلاق مونديال روسيا.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة أيضا مشاركة منتخبات غانا وتشيلي وباراغواي والتشيك والتي فشلت جميعا في التأهل للمونديال. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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