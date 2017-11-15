إقالة مدرب منتخب إيطاليا بعد فشل الفريق في التأهل للمونديال

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الأربعاء أن جيان بييرو فنتورا لم يعد مدربا للمنتخب الوطني عقب يومين من فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.

ولم يذكر بيان الاتحاد الايطالي لكرة القدم ما إذا كان فنتورا (69 عاما) أقيل أم استقال لكن مارسيلو نيتشي رئيس رابطة الحكام للصحفيين عقب اجتماع للاتحاد المحلي للعبة في روما أن المدرب "أزيح من منصبه".

وتعادلت ايطاليا سلبيا على أرضها مع السويد في مباراة الإياب بالملحق الأوروبي يوم الاثنين الماضي لتخسر 1-صفر في مجموع المباراتين وتغيب عن النهائيات لأول مرة منذ عام 1958.

كما دعت صحف إيطالية عدة لاستقالة كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد المحلي عقب إخفاق كأس العالم، لكن الاتحاد ذكر في بيان الأربعاء أن رئيسه رفض الاستقالة.

وبدلا من ذلك، ذكر الاتحاد الايطالي أن تافيكيو سيقدم "عدة مقترحات" في الاجتماع المقبل بدون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وحل فنتورا بديلا لانطونيو كونتي عقب بطولة أوروبا 2016 وحصل على عقد لعامين في البداية. وفي أغسطس آب الماضي، تم تمديد عقده حتى بطولة أوروبا 2020 لان الاتحاد الايطالي للعبة قال انه سعيد بتقدم الفريق.

وعند إعلان تعيين فنتورا، وصفه تافيكيو بأنه "أستاذ كرة قدم".

ولم يفز فنتورا بلقب بطولة كبيرة أو قام بتدريب أندية كبيرة في الدوري مثل ميلانو وانترناسيونالي أو يوفنتوس. وأمضى فنتورا معظم مسيرته في الدوريات الأقل لكنه يمتلك مسيرة طويلة ومتسقة ولديه سمعة في تنشئة ورعاية المواهب الشابة.

وأنهت ايطاليا في المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات الأوروبية خلف اسبانيا وهو ما أجبرها على خوض مواجهة السويد في الملحق بحثا عن مكان في روسيا.

وتولى فنتورا المسؤولية في 17 مباراة وفاز في 10 مباريات وتعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث.