البث الحي
رياضة|إيطاليا

إقالة مدرب منتخب إيطاليا بعد فشل الفريق في التأهل للمونديال

جيان بييرو فنتورا، مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم
جيان بييرو فنتورا، مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم
15/11/2017

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الأربعاء أن جيان بييرو فنتورا لم يعد مدربا للمنتخب الوطني عقب يومين من فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.

ولم يذكر بيان الاتحاد الايطالي لكرة القدم ما إذا كان فنتورا (69 عاما) أقيل أم استقال لكن مارسيلو نيتشي رئيس رابطة الحكام للصحفيين عقب اجتماع للاتحاد المحلي للعبة في روما أن المدرب "أزيح من منصبه".

وتعادلت ايطاليا سلبيا على أرضها مع السويد في مباراة الإياب بالملحق الأوروبي يوم الاثنين الماضي لتخسر 1-صفر في مجموع المباراتين وتغيب عن النهائيات لأول مرة منذ عام 1958.

كما دعت صحف إيطالية عدة لاستقالة كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد المحلي عقب إخفاق كأس العالم، لكن الاتحاد ذكر في بيان الأربعاء أن رئيسه رفض الاستقالة.

وبدلا من ذلك، ذكر الاتحاد الايطالي أن تافيكيو سيقدم "عدة مقترحات" في الاجتماع المقبل بدون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وحل فنتورا بديلا لانطونيو كونتي عقب بطولة أوروبا 2016 وحصل على عقد لعامين في البداية. وفي أغسطس آب الماضي، تم تمديد عقده حتى بطولة أوروبا 2020 لان الاتحاد الايطالي للعبة قال انه سعيد بتقدم الفريق.

وعند إعلان تعيين فنتورا، وصفه تافيكيو بأنه "أستاذ كرة قدم".

ولم يفز فنتورا بلقب بطولة كبيرة أو قام بتدريب أندية كبيرة في الدوري مثل ميلانو وانترناسيونالي أو يوفنتوس. وأمضى فنتورا معظم مسيرته في الدوريات الأقل لكنه يمتلك مسيرة طويلة ومتسقة ولديه سمعة في تنشئة ورعاية المواهب الشابة.

وأنهت ايطاليا في المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات الأوروبية خلف اسبانيا وهو ما أجبرها على خوض مواجهة السويد في الملحق بحثا عن مكان في روسيا.

وتولى فنتورا المسؤولية في 17 مباراة وفاز في 10 مباريات وتعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)