إيطاليا تحسم مصير المدرب فنتورا الأربعاء

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء لحسم مصير المدرب جيان بييرو فنتورا بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي إنه ينبغي التوصل "لحل مشترك" بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958 بعد التعثر 1-صفر أمام السويد في مجموع مباراتي الملحق الأوربي.

وقال تافيكيو في بيان للاتحاد الإيطالي "نحن نشعر بأسى وإحباط بعد الفشل في التأهل لكأس العالم. هذا إخفاق رياضي يحتاج إلى حل مشترك".

وأضاف "لهذا السبب طلبت أن نعقد اجتماعا غدا.. لمتابعة وتحليل الأمر وتحديد خيارات المستقبل".

ورفض فنتورا، الذي مدد عقده في أغسطس آب الماضي حتى بطولة أوربا 2020، الاستقالة مباشرة عقب التعادل بدون أهداف مع السويد في لقاء الإياب في ميلانو أمس الإثنين.

وسبق أن وصف تافيكيو المدرب فنتورا البالغ عمره 69 عاما، وهو أكبر مدرب على الإطلاق يتولى تدريب إيطاليا، بأنه "سيد كرة القدم" عندما تولى المهمة خلفا لأنطونيو كونتي بعد بطولة أوربا 2016 وحصل حينها على عقد لمدة عامين.

ولم يسبق أبدا لفنتورا الفوز بأي لقب كبير كما أنه لم يكن مدربا لأي من فرق القمة في إيطاليا ميلانو وإنترناسيونالي ويوفنتوس وقضى معظم مشواره في درجات أدنى.

ورغم ذلك قضى فنتورا مشوارا طويلا في إيطاليا ويحظى بشعبية منح الفرصة للاعبين الشبان.

كما حظى باحترام كبير خلال خمس سنوات مع تورينو وقاد الفريق للصعود من دوري الدرجة الثانية وأنهى المواسم في مراكز جيدة.

واحتلت إيطاليا المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات الأوربية المؤهلة لكأس العالم خلف إسبانيا لتضطر لخوض الملحق أمام السويد.

وقاد فنتورا إيطاليا في 17 مباراة وفاز عشر مرات وتعادل في أربع مباريات مقابل ثلاث هزائم.